Virginia Cavendish volta atrás após anunciar Auto da Compadecida 2

A atriz Virginia Cavendish, conhecida por viver a personagem Rosinha na comédia “O Auto da Compadecida”, recuou em suas redes sociais após anunciar para os seguidores uma continuação do filme. De acordo com a artista, “era brincadeira” e “um sonho que ela teve”. Ela apagou as publicações originais e pediu desculpas em seguida.

Cavendish havia postado tanto no Twitter quanto no Instagram sobre a “continuação” da obra. A intérprete publicou uma arte com o título “Auto da Compadecida 2”. Ela também escreveu que “estava se coçando há muito tempo para dar a notícia, mas não podia”, só que finalmente havia sido “liberada” pelo chefe. “Uma alegria e emoção enorme! Quem vai assistir ao ‘Auto da Compadecida’. Viva o cinema brasileiro!”, escreveu.

Virgínia Cavendish, a Rosinha, anuncia lançamento de "O Auto Da Compadecida 2". Ansiosos? pic.twitter.com/NmQPXCeGWI

February 1, 2023

Entretanto, ela apagou a publicação e pediu desculpas ao público diante da repercussão que havia sido gerada. “Gente, apaguei o tweet do Auto! Era brincadeira, na verdade um sonho que tive. Desculpa! Todo mundo ficou tão feliz! No fakenews, né? Mas sonho pode? Desculpa!!!”, disse.



