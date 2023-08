Suposta pivô da separação de Cabelinho ganha 300 mil seguidores

Pivô da separação de Bella Campos e Cabelinho, Duda Mehdef conseguiu visibilidade ao expor traição do cantor

Ela chegou a desativar a conta principal depois que Bella Campos anunciou o fim do relacionamento , mas a procura pela jovem continuou crescendo.

Conforme a plataforma Crowdtangle, ferramenta de informações públicas da Meta, a loira conseguiu ganhar mais de 300 mil seguidores no Instagram, quase 1 mil % na rede social.

A jovem apontada como pivô da separação de MC Cabelinho e Bella Campos, conhecida como Duda Mehdef, fez do limão uma limonada. Isso porque, desde a exposição da suposta traição , a estudante de direito ganhou muitos seguidores.

No dia 23, Duda tinha 33 mil, saltando para 316 mil no fim de semana que expôs a suposta relação íntima entre ela e o ex-ator da Globo, que fez a novela "Vai na Fé".

Ao retornar para o Instagram, ela conseguiu somar mais de 336 mil seguidores. Com 23 anos, a jovem é torcedora do Atlético-MG, e mostra na web a vida pessoal, como viagens, encontros com amigas, além de exibir o corpo.

"Tudo está acontecendo agora, muito surreal ainda. Meu perfil caiu por denúncia, logo depois que a Bella postou. Não sei se vai voltar, mas fiz essa conta só para poder falar com vocês. Em momento nenhuma eu menti, não acrescentei detalhe nenhum nem diminuí também", disse Duda em outro perfil.

