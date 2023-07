Regiane Alves encerra contrato com a Globo após ‘Vai na Fé’

A atriz Regiane Alves teve contrato com a Rede Globo finalizado após as gravações de “Vai na Fé”. Com previsão de encerramento no dia 11 de agosto, as filmagens da novela das 19 horas da emissora foram concluídas no sábado, 22.

De acordo com o portal Play, a atriz de 44 anos de idade será desligada dentro das próximas semanas. Com sua estreia na Rede Globo em 2000, na minissérie “A Muralha”, Regiane Alves trabalhou na emissora por cerca de 24 anos.

Ainda em 2000, a atriz ganhou destaque na novela “Laços de Família”. No ano de 2003, Regiane interpretou a antagonista Dóris em “Mulheres Apaixonadas”, novela que atualmente está sendo reprisada no “Vale a pena ver de novo”.

Regiane também integrou o elenco de “Páginas da Vida” (2006), “A Vida da Gente” (2011), “Sangue Bom” (2013), “O Tempo Não Para” (2018) e outras telenovelas da Globo. A atriz agora fará parte do grupo de atores que terá contrato por obra.



