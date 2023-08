Maíra Cardi e Thiago Nigro casam em segredo e proíbem celulares

O casal de influenciadores Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, se casaram na noite desta terça-feira, 29, em uma cerimônia privada e intimista no interior de São Paulo. O evento de 80 convidados tinha como regra a proibição do uso de celulares. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias.

Segundo ele, o casamento teve uma seleção cuidadosa de quem estaria presente, optando apenas por pessoas próximas ao casal. A única celebridade na lista de convidados foi Biah Rodrigues, esposa do cantor de sertanejo Sorocaba.

Maíra e Thiago também sumiram de suas redes sociais antes e depois do casamento. A escolha de privacidade para o momento contrapõe os planos iniciais do casal. Em maio, a influenciadora tinha anunciado que desejava uma cerimônia grandiosa com duração de três dias e várias celebridades.