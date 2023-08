Jojo Todynho chora por não poder beber álcool e rebate gordofobia

Jojo Todynho fez a cirurgia bariátrica no início do mês de agosto; cantora falou sobre as restrições e lamenta não poder beber álcool

Após realizar a cirurgia bariátrica no início de agosto, Jojo Todynho vem atualizando os fãs de sua recuperação. Em live realizada nesta quarta-feira, 30, a funkeira e influenciadora aproveitou para conversar com os seguidores sobre seu atual estado de saúde.

Jojo Todynho rebate comentário gordofóbico

Na mesma live, Jojo aproveitou para responder comentários gordofóbicos que recebeu após realizar a bariátrica. “Eu me preocupo com a minha vida, comigo. Eu não estou nem aí, mas as pessoas têm o prazer de me cutucar, porque o meu brilho incomoda. Eu não falo de ninguém, mas aí quando eu taco o terror!”, disse.

A fala de Jojo foi direcionada à Val Marchiori. A apresentadora e socialite usou seu programa de podcast para comentar sobre o procedimento cirúrgico da funkeira: “Imagina a Jojo em cima daquele ex-marido? Meu Deus. É a mesma coisa que espremer, sei lá, uma laranja. Imagina a Jojo por cima? Não dá”.

A fala de Val foi repercutida nas redes sociais e o público a recebeu como sendo gordofobia. Jojo Todynho desabafou sobre não “precisar falar de ninguém” para poder “ganhar” e rebateu os comentários de Val Marchiori.

“Um bom dia especial para você, Val, que se incomoda comigo até hoje por ter sido musa do Baile do Vogue. E você que é a mulher padrão maravilhosa nunca foi chamada. (...) Gente, uma coisa eu dou graças a Deus, eu não preciso falar de ninguém, não preciso sair da minha casa para gravar podcast. Eu ganho sentada em casa. Eu quero que se f*da”.