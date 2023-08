Marcelo Sangalo tira foto com fã e publica nas redes sociais

Fã estava sem celular quando encontrou Marcelo Sangalo no elevador; o filho de Ivete tirou a foto e publicou no seu Instagram

Um dos filhos de artistas mais queridos entre o público, Marcelo Sangalo esbarrou com um fã e registrou o momento nas redes sociais.

Na publicação feita no Story do Instagram na segunda-feira, 28, o filho de Ivete Sangalo revelou ter encontrado o “parceiro” em um elevador.

“Para o parceiro que me viu no elevador e não tava com o celular pra tirar a foto”, escreveu o adolescente. Compositor e produtor fonográfico, Marcelo compartilhou a foto para seus mais de 229 mil seguidores na rede social.