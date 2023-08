Bella Campos anuncia término com MC Cabelinho após boatos de traição

Bella Campos anuncia término com MC Cabelinho após rumores de traição do fim de semana Crédito: Reprodução/Instagram

Após rumores de traição circularem pelas redes sociais, a atriz Bella Campos anunciou na noite desta segunda-feira, 28, o término da relação com o cantor MC Cabelinho. A informação foi divulgada em seu perfil do Instagram, em um texto no story. "Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre rumores de traição, mas os homens, de forma geral, são isentos desse questionamento e nós, mulheres, precisamos sempre explicar se vamos casar, ter filhos, nos separar", começou a atriz. Em seguida, ela diz que como o cantor não se pronunciou sobre o ocorrido, ela se "propôs" a confirmar o término do relacionamento "em função de motivos óbvios".

"Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir", escreveu a atriz, justificando a decisão de falar publicamente sobre o término. Bella disse ainda que estava em uma viagem de trabalho e que deseja apenas focar sua energia no novo projeto, mas não revelou outros detalhes. MC Cabelinho se pronuncia sobre rumores no Instagram Após o anúncio do término feito pela atriz, MC Cabelinho também se pronunciou via story do Instagram. Na postagem, ele diz que continuaria sem comentar fofocas que envolvem sua vida pessoal. "Nunca dei e vou continuar não dando mídia, nem palco pra ninguém crescer", escreveu. Em seguida, o cantor lamentou o fim do relacionamento com a atriz: "É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado nossa vida dessa forma". Os rumores começaram no fim de semana, quando a estudante de direito Duda Mehdef revelou para um site de fofoca ter se encontrado intimamente com o cantor em Belo Horizonte. Cabelinho esteve na cidade no sábado, 26, para fazer um show.