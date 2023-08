Pastor diz que Ivete Sangalo adora diabo na música ‘Sorte Grande’

“Você sabia que aquela música de Ivete Sangalo ‘a minha sorte grande foi você cair do céu’. Quem foi que caiu do céu?”, questiona o pastor em entrevista ao Maceió Podcast. Respondido pelos convidados, que confirmam “o satanás ”, o pastor continua: “minha paixão, verdadeira, poeira, poeira, a Bíblia diz que quando ele caiu levantou poeria”, completou.

O trecho “cair do céu” e “levantou poeira” motivou a conclusão do pastor evangélico Gion Lucas de que a cantora Ivete Sangalo adoraria o diabo na música “Sorte Grande”.

Confira a letra da música:

A minha sorte grande foi você cair do céu

Minha paixão verdadeira

Viver a emoção, ganhar teu coração

Pra ser feliz a vida inteira

É lindo o teu sorriso

O brilho dos teus olhos

Meu anjo querubim

Doce dos meus beijos

Calor dos meus braços

Perfume de jasmim

Chegou no meu espaço, mandando no pedaço

Com o amor que não é brincadeira

Pegou, me deu um laço, dançou bem no compasso

De prazer, levantou poeira

Poeira (3x)

Levantou poeira



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui