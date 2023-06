Mc Cabelinho canta para Bella Campos no Altas Horas e casal conta como se conheceu

Mc Cabelinho e Bella Campos participaram do programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman, na noite desse sábado, 10 de junho. Os artistas falaram sobre seu relacionamento dentro e fora de cena.

Durante o programa, voltado para entrevistar diferentes casais, os atores que contracenam como casal na novela ”Vai na Fé”, exibida às 19h na Globo, contaram como se conheceram e começaram a namorar. O Mc também cantou a música “Minha Cura”, escrita para Bella.

MC Cabelinho e Bella Campos: começo do namoro

Cabelinho e Bella se conheceram e começaram a namorar mesmo antes de gravarem a novela, ainda durante as preparações para dar vida aos personagens Jennifer e Hugo. Na entrevista, ele lembrou de um exercício de preparação, no qual tiveram de ficar parados olhando um para o outro.

No dia seguinte, ele mandou uma mensagem para a atriz. “Mandei carinha de apaixonado. Ela me respondeu, aí no outro dia eu ofereci uma carona a ela,” disse Cabelinho. A partir de então, os dois passaram a conversar.

MC Cabelinho e Bella Campos: amor na telinha

Quando tiveram de interpretar Hugo e Jennifer, no entanto, os dois se viram tendo que encontrar um outro ritmo para serem fieis aos personagens. “A nossa primeira cena de beijo, eu já cheguei empolgadão, aí o diretor falou: ‘Qual é cara, vai devagar porque tipo assim, não é a Bella que tá aí, é a Jennifer’”, contou Cabelinho.

“Foi muito legal ter essa experiência de atuar juntos. Foi muito difícil porque ali a gente estava no personagem, então era um outro modo de lidar,” afirmou Bella durante o programa.

Apesar do companheirismo fora de cena, Jenifer e Hugo vem passando por percalços na novela, passando por um término do relacionamento no capítulo do último dia 2 de junho. Já no capítulo desta quinta-feira, 8 de junho, Hugo se despediu de Jennifer em cena que deixou telespectadores preocupados com o futuro do personagem.

Apesar de os próximos capítulos da trama colocarem a vida de Hugo em risco, Bella comentou no programa Altas Horas sobre o final do casal: “Ainda tem muitos capítulos aí, vai que…”

Também no programa, Cabelinho cantou uma música composta para a namorada, em que diz: “sei que um dia eu vou te ver de branco, subindo naquele altar, amor, te amo tanto e sei que nada vai nos separar, pois você é a cura do meu mundo, a luz no fim do túnel”.



MC Cabelinho e Bella Campos: Veja a letra da música “Minha Cura”

O que aconteceu?

Tudo mudou quando ela apareceu

tentei escapar, mas a paixão pegou

Nossa vibe, nosso beijo combinou

Amor

E ela me chama de vida

Amor da minha vida!

E quando a fome bate: x-tudo e guaravita

Até quem vê de longe

Sente que nós combina

Muito linda, até nas fotos

Que os paparazzi tira

Vagabundo também ama, vagabundo também leva flor

Quem diria que o Cabelinho uma hora ia falar de amor

Você é a minha cura

Jura que tu não vai me abandonar?

Me fazendo perder a postura de cria

Admito, não vou negar

Não vou dar esse gosto que esse povo quer

Tipo me ver vacilando com a minha mulher

Vários cara sente inveja, querem meu lugar

Várias mina me deseja, mas só pode olhar

Observei você dormindo

Você deitada do meu lado

Amor, sonha comigo?

Mais que amigos, namorados

Em breve, seu marido

E quem sabe, um dia, vai ser a mãe dos meus filhos

E nosso tempo é tão corrido

Eu e ela, agenda cheia, vários compromissos

Mas, mesmo assim, quero dizer: ‘preta, tu é meu vício’

Eu sou um homem de sorte e todo mundo sabe disso

Você é a minha cura

Jura que tu não vai me abandonar?

Me fazendo perder a postura de cria

Admito, não vou negar