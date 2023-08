Marília Gabriela responde Gianecchini: ‘Ficou difícil aqui também’

Após a repercussão da fala de Reynaldo Gianecchini durante uma entrevista ao podcast “Café com Mussi”, Marília Gabriela respondeu a declaração do ex-companheiro.

Em publicação no Instagram, a apresentadora revelou que entrar em um novo relacionamento “ficou difícil por aqui também” após a separação do casal. Marília Gabriela e Reynaldo Gianecchini ficaram juntos de 1998 a 2006.

Compartilhando um print de um site de notícias no qual aparece a imagem do ex-casal se beijando, Marília respondeu o desabafo do ator: “Ah, baixinho… Giane da minha vida, ficou difícil por aqui também.”.