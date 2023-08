Diego Facó e Henry Freitas lançam parceria inédita de forró

Os cantores nordestinos Diego Facó e Henry Freitas acabam de lançar o single “Gin de Fruta”. A colaboração de forró já está disponível para ser escutada em todas as principais plataformas de streamings.

Os dois artistas se mostram animados com a parceria e a receptividade do público. “Ao unirmos nossas vozes e nossa paixão pela música, criamos algo que vai além do entretenimento”, afirma Diego, que é de Fortaleza.

