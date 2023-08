Zuckerberg diz que Musk 'não é sério' e dono do Twitter responde: 'Frango'

As tensões entre Mark Zuckerberg, dono da Meta, e de Elon Musk, dono do Twitter, seguem acirradas. A nova troca de farpas entre os bilionários aconteceu nesse domingo, 13, em duas redes sociais diferentes.

Em uma publicação no Threads, no início do domingo, Zuckerberg afirmou que Musk não é sério e ignora seus convites para uma luta e diz que “é momento de seguir em frente”. Segundo o criador do Facebook, o rival gostaria de ter um treino informal.

Após a repercussão do caso chegar no ‘X’, o atual dono do Twitter responde a uma seguidora dizendo apenas: “Zuck é um frango”.