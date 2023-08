Professor cearense é selecionado para bolsa de estudos na Irlanda

O professor cearense Edivan Gomes Barbosa, da rede municipal de Juazeiro do Norte, foi um dos selecionados para a especialização em liderança educacional na universidade Mary Immaculate, na Irlanda. Ele e mais 29 professores brasileiros irão embarcar para o país europeu na próxima quarta-feira, 16.

No total, trinta professores brasileiros foram contemplados com a especialização de um ano em mentoria e liderança educacional, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Edivan Gomes é o único cearense selecionado para o programa, que conta com representantes de todos os estados do Nordeste.

“Ao mesmo tempo que me sinto feliz, também sinto que será uma missão de grande responsabilidade”, afirma ele.

Professor de Inglês para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Edivan conta que ficou surpreso com o resultado e que essa é uma “oportunidade de conhecer e introduzir novos procedimentos em relação a como gerir as habilidades e competências no ambiente de estudo”.

Ele ressalta a importância de investimentos como esse para os profissionais da educação básica: “Uma experiência como essa forma profissionais mais adaptáveis a novas situações, proporcionando a tendência a serem muito mais tolerantes e flexíveis”.