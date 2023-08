Pais de Larissa Manoela rebatem falas da filha: 'Ingratidão'

Em entrevista ao Fantástico, Larissa Manoela falou sobre o embate com os pais em torno da fortuna acumulada por ela em 18 anos de carreira

Diante das acusações da atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, sobre a relação difícil com a família que resultou em rompimento, os pais dela rebateram as informações por meio de nota enviada ao programa "Fantástico". Silvana Taques e Gilberto Elias afirmam que a filha "falta com a verdade". Segundo a artista, ela não tinha direito ao próprio dinheiro e não sabia o valor da sua fortuna.

"Todas as contas e despesas, sem exceção, eram pagas pelos pais; e, segundo, porque sempre teve e utilizou seus cartões de crédito black e similares, com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou”, afirma a nota. De acordo com eles, “não é verdade, pois, por óbvio, que a ela faltou dinheiro em algum momento”.

O texto continua: “Larissa se recusa veementemente a conversar com a mãe – e sequer responder às mensagens do pai – tendo optado pela contenda e pela discórdia familiar, falando somente por meio de suas advogadas, ainda que seus pais não tratem da questão de forma litigiosa”.

“Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”, completam Silvana Taques e Gilberto Elias.

O que Larissa Manoela disse no Fantástico?

Em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo, 13, a atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, revelou detalhes sobre o rompimento e a relação com os pais. Na reportagem - bastante aguardada e comentada por internautas - a artista contou que não tinha controle sobre seus rendimentos e que buscou entender sobre suas finanças.