Após caso de Larissa Manoela, Jojo Todynho desabafa sobre mãe: 'Distância'

Em entrevista ao Fantástico, Larissa Manoela falou sobre o embate com os pais em torno da fortuna acumulada por ela em 18 anos de carreira

Após a atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, falar sobre a relação difícil com os pais que resultou em rompimento, a cantora e influenciadora Jojo Todynho desabafou sobre os embates com a própria mãe. "A mãe da Larissa Manoela tá boa pra dar a mão pra minha mãe", apontou a dona do hit "Que tiro foi esse?".

"Ela (a mãe biológica) dizia que nunca me pediu nada, mas graças a Deus eu guardo bonitinho aqui, os comprovantes, tudo direitinho, eu prefiro pagar meu preço com Deus e eu quero distância", apontou a carioca.

Como referência materna, Jojô aponta a avó e a tia. "Minha mãe é quem me criou, minha vó, minha tia, minha mãe Maria Helena. Minha mãe (biológica) pagava 120 reais de pensão e falava na época, que ela era do mundo, que isso pra ela era esmola, que ela ia beber isso de cerveja", lamentou Jojô.

A artista desejou ainda força para Larissa Manoela. "Ela vai se levantar vai se recuperar, ela vai sim", afirmou. Os pais da atriz, Silvana Taques e Gilberto Elias, estão agora em embate judicial com a ex-atriz mirim.

O que Larissa Manoela disse no Fantástico?

Em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo, 13, a atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, revelou detalhes sobre o rompimento e a relação com os pais. Na reportagem - bastante aguardada e comentada por internautas - a artista contou que não tinha controle sobre seus rendimentos e que buscou entender sobre suas finanças.