Livro de Larissa Manoela tem depoimento polêmico da mãe

Trecho do livro de Larissa Manoela traz depoimento polêmico da mãe da atriz

A relação entre Larissa Manoela e seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, ganhou mais um novo capítulo. Desta vez, os internautas foram atrás de publicações antigas da atriz e descobriram que a mãe e ex-empresária de Larissa tratava a filha de forma desrespeitosa desde a infância.

Atualmente com 22 anos de idade, Larissa Manoela publicou duas autobiografias: “O Diário de Larissa Manoela: A vida, a história e os segredos da jovem estrela”, de 2016, e “O Mundo de Larissa Manoela”, publicado em 2017.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No livro de 2017, um trecho do livro traz um depoimento controverso de Silvana. Na publicação, a mãe da atriz afirma fazer comentários sobre sua aparência: “Sou muito real com ela. Às vezes eu digo: 'Larissa, você está horrível!'. Mas não é para baixar a autoestima dela, pelo contrário. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar”.

Explicando ser “muito sincera” com a própria filha, a ex-empresária de Larissa Manoela continua: “Muitas vezes, para ir a um evento, ela troca oitocentas vezes de vestido, porque eu digo: 'Esse não está bom! Esse está feio!'. Sou tão sincera que teve um dia que falei: 'Larissa, quer saber? Vai com qualquer um. Porque lacrar hoje, você não vai!'”.



Trecho do livro de Larissa Manoela traz depoimento polêmico da mãe da atriz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Larissa Manoela fala da relação com os pais: ‘Tenho uma nova família’

A atriz Larissa Manoela falou pela primeira vez sobre a relação polêmica com os seus pais. Após cortar contato com Silvana Taques, sua mãe e ex-empresária, a atriz comentou, sem muitos detalhes, sobre o novo momento de sua vida e carreira.