'Tá Ok': Dennis DJ se pronuncia sobre polêmica com Kevin O Chris

Após empresário de Kevin O Chris tecer críticas ao Dennis DJ, o artista se pronuncia sobre remix do hit "Tá Ok"

"Dennis, você é um safado . Essa música 'Tá ok' foi o Kevin que escreveu, do início ao fim. Você não tem um pingo na letra. Agora vem ofuscar o moleque no remix e tomar a música dele? Você deu sorte que falou diretamente com ele. A sorte que a música nem existiria com isso. Você não representa o funkeiro. Você representa a fama. Quem tem mais, pode te jogar lá em cima. E vou cair com todas as músicas, remix. Estou engasgado com você há anos. Eu luto pelo funk e você não ajuda ninguém", disse Dudu Traineras, da Adpar Records.

A situação viralizou na internet com as críticas a Dennis DJ feitas pelo empresário da voz de “Evoluiu”, "Ela É do Tipo", "Eu Vou Pro Baile da Gaiola" e outros sucessos do funk.

Isso porque o cantor apareceu apenas como "autor convidado" e não listado como o principal compositor do hit, que agora ganhou versos em espanhol. Além disso, o empresário de Kevin alega que o artista foi ofuscado do clipe, não aparecendo em imagens com destaque merecido.

A música, que é uma parceria de Kevin com Dennis, ganhou um remix com os astros latinos Maluma e Karol G. A nova versão, no entanto, irritou a equipe de Kevin.

Após conquistar o sucesso de streams com o hit “Tá ok”, além de diversos vídeos de dancinhas na plataforma do TikTok, Kevin O Chris virou um dos assuntos mais comentados nesta sexta-feira, 4, junto de Dennis DJ.

No meio disso, Dennis resolveu se pronunciar. "Gente, não viaja. Eu sou amigo da Anitta. Eu respeito a Anitta. A gente se fala praticamente toda semana. Eu fiz o convite pra ela. A primeira pessoa que passou na minha cabeça de fazer um remix de 'Tá OK' foi a Anitta", disse.

“Vamos parar de criar teoria da conspiração, por favor. Não tem nada de errado acontecendo. Dennis DJ sempre me tratou com muito carinho e Kevin O Chris, então… Eu amo demais, nem se fala. Rolou conversa, sim, sobre o remix. Falamos pessoalmente com a Karol, falei com o Maluma, falei com o Dennis, todo mundo se falou. Está tudo bem. Fico super honrada de ter recebido convite. Não importa porque não rolou. Sabe o que importa? O que importa é que tem mais um funk bombando, que mais gente vai ouvir o ritmo no mundo inteiro porque são duas pessoas de muito sucesso", comentou.

Kevin O Chris e Dennis DJ

Dennis DJ fez questão de frisar que ele e Kevin O Chris são amigos. "É um cara que eu admiro muito, que eu rasgo elogios o tempo porque é um gênio. Algumas coisas fogem do meu controle e do controle do próprio Kevin. São assuntos burocráticos, de gravadora, mas que eu também falei com o Kevin: 'Estou com você, tá errado'", falou.