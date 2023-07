Cantora brasileira de funk lidera topo das mais ouvidas na Ucrânia

Com a música “Automotivo da Bibi Fogosa”, a cantora brasileira de funk Bibi Babydoll lidera o topo das músicas mais ouvidas diariamente no Spotify Ucrânia desde o dia 19 de julho. Além do país do leste europeu, a música está no topo das canções que viralizaram no Spotify Brasil e no Global

A faixa também está em primeiro lugar entre as músicas que viralizaram no território ucraniano. Outra playlist que ela aparece é a músicas mais escutadas semanalmente na Ucrânia, mas dessa vez ocupando a quarta posição.

A música em parceria com o DJ Bruni XM teve clipe lançado no Youtube no dia 8 de julho e acumula 1,5 milhão de visualizações. No Instagram, o perfil da cantora tem mais de 60 mil seguidores.

