Mc Bin Laden comemora novo hit com Gorillaz: 'vitória pro funk'

O funkeiro MC Bin Laden e a banda britânica Gorillaz lançaram a música "Controllah" nesta segunda-feira, 27. Nas redes sociais, o artista brasileiro comemorou a conquista que classificou como "uma vitória para o funk".

MC Bin Laden ficou conhecido pelas músicas "Tá tranquilo, tá favorável" e "Minha Ex". "É uma vitória pro funk, pro movimento. Um feat meu com uma das maiores bandas do mundo. Funk sendo ouvido no mundo todo", comemorou o cantor nas redes sociais.

"Trazer pro nosso país um feat de respeito e grandeza. Parabéns a todos. E a vocês que estão comigo há anos e apoiando sempre", completou o artista. O hit é o primeiro lançamento de duas faixas gravadas com a banda virtual.

Criada em 1998 pelo vocalista e líder do Blur, Damon Albarn, e pelo cartunista Jamie Hewlett, cocriador da história em quadrinhos Tank Girl, Gorillaz é uma banda virtual de trip rock britânica que tem como influências o rock alternativo, britpop, dub e da eletrônica.

Confira a música de Mc Bin Laden e Gorillaz:

