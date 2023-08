Rafael Cardoso será pai novamente e nega 'aposentadoria' da TV

O ator Rafael Cardoso confirmou que será pai novamente. A informação foi dada pela assessoria de imprensa do ator, em nota enviada à Folha de S. Paulo.

De acordo com o comunicado, o artista está “prestando todo apoio necessário” à psicóloga Carol Ferraz, mãe da criança com quem teve um breve relacionamento. Eles se conheceram no interior do Rio de Janeiro, região onde ela mora e que o ator possui uma fazenda

Rafael e Carol foram vistos comprando enxoval do bebê recentemente. O artista também viajou para Mato Grosso do Sul para se encontrar com a família de Carol e está passando uma temporada na região.

A nota ainda nega a “aposentadoria” de Rafael Cardoso da atuação, afirmando que o ator não irá encerrar a carreira nas novelas e que está à disposição da Globo.

“Rafael é contratado da TV Globo e está à disposição da emissora. Enquanto não é convocado para algum novo trabalho, está à frente de seus empreendimentos”, detalha o comunicado.



As polêmicas de Rafael Cardoso

A primeira polêmica envolvendo Rafael Cardoso foi com a sobrinha de Roberta Close, Gabrielle Gambine, que diz ter recebido mensagens insinuantes enquanto o ator ainda era casado com Mariana Bridi. Logo depois, a influenciadora Mariah Benfica divulgou mensagens que havia recebido dele.