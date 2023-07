Rafael Cardoso é exposto após conversar com atriz menor de idade

Mensagens trocadas entre Rafael Cardoso e uma atriz menor de idade foram expostas nesta segunda-feira, 10. A informação foi revelada por Fábia Oliveira, colunista do portal Metrópoles.

Na conversa, o ator de 37 anos de idade comenta sobre a jovem “estar linda”. De acordo com a coluna, ele e a atriz mirim se conheceram durante as gravações de “A vida da Gente”, novela da Rede Globo exibida em 2011. Na época da novela, a atriz, que não foi identificada, tinha seis anos de idade.

Na troca de mensagens com a jovem, atualmente com 17 anos, Rafael pergunta se era ela quem usava as redes sociais e chegou a pedir uma foto da jovem: “Fico com medo, vai saber. Deixa eu te ver só para confirmar? (...) Deixa só eu ver se é você, vai no banheiro.”.

“Depois apaga aqui, pelo amor de Deus. Imagina o tamanho da merda!”, escreveu o ator, que insistia para que a jovem mandasse uma foto para comprovar que era ela com quem ele estava conversando.

A menor de idade no início negou, dizendo que estava no quarto ao lado da mãe, mas ao fim enviou a foto para o ator. “Linda. Tá no quarto? Só fala para eu ficar tranquilo. Fico cabreiro”, respondeu Rafael.

Segundo o portal, as conversas ocorreram quando Rafael ainda estava casado com Mariana Bridi. O ex-casal se separou em dezembro de 2022.



Rafael Cardoso segue sendo pior do que imaginávamos. Vazou uma conversa dele com uma menor de idade enquanto estava casado pic.twitter.com/ywZ4AXL30R — Matheus (@odontinho) July 10, 2023

