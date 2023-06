Após crítica a cropped, Rafael Cardoso sofre exposed: 'Trair pode'

Após Rafael Cardoso compartilhar um vídeo em que Nego Di faz críticas ao ator João Guilherme por usar uma cropped, a sobrinha de Roberta Close, Gabrielle Gambine publicou em suas redes sociais mensagens que teria recebido do artista em abril deste ano.

"Na cabeça do Rafael Cardoso é normal ele trair a mulher dele, mas é errado o João Guilherme usar cropped e leque", comentou a atriz trans em seus stories. A artista continuou, e logo em seguida expôs mensagens enviadas por Rafael, às cinco da manhã, nas quais ele pergunta de onde ela é e quantos anos ela tem. Por fim, a atriz mostra que recebeu uma foto temporária do ator, que avisou que estava entrando no banho antes de mandar a imagem.

A atriz de "Verdades Secretas 2" vivia um romance com Caio Blat quando recebeu as mensagens de Rafael Cardoso. Gambine e Blat se seguem no Instagram e têm amigos em comum.

Mais exposições

Entretanto, Gabrielle não é a primeira a expor o ator. Antes disso, a influenciadora Taynara Nunes, participante da 1ª e 2ª temporada do reality da Amazon Prime “Soltos em Floripa” , também abriu o jogo e mostrou nos stories mensagens que ela teria recebido do ator em 2021, quando ele ainda estava casado com a atriz Mariana Bridi, com quem tem dois filhos.

No post, a influenciadora mostra duas mensagens que recebeu do ator e cita a última polêmica envolvendo o nome dele: "Cropped não pode. Mas trair, sim. Ficava respondendo minhas coisas quando era casado. Se manca, bofe".

A influenciadora ainda comentou que após a exposição, mais 12 meninas mandaram print de mensagens enviadas por Rafael. “12 meninas me mandaram print do Rafael xavecando elas. Olha, o que dizer?", escreveu Taynara.

