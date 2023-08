Rafael Cardoso cogita abandonar carreira: 'Não sou mais ator'

Após se envolver em polêmicas no último mês, Rafael Cardoso decidiu dar uma pausa na carreira. O ator teria se mudado do Rio de Janeiro para uma fazenda localizada no Mato Grosso do Sul e, segundo uma fonte próxima a ele, chegou a afirmar: “Não sou mais ator”.

Ele disse a amigos querer se afastar de redes sociais e “fugir de confusão”, de acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra nesta quinta-feira,3. No final do mês de junho, ele havia se envolvido em uma polêmica quando compartilhou um vídeo do ex-BBB Nego Di.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No vídeo, o ex-BBB adota falas preconceituosas para se referir ao ator João Guilherme, após fotos que saíram dele usando cropped. Na publicação que compartilhou, Rafael escreveu apoiando Nego Di: “Estou contigo”.

Na polêmica mais recente, revelada na última semana, foi divulgado que Rafael Cardoso engravidou a psicóloga Carol Ferraz. Ela mora no interior do Rio de Janeiro, onde o ator possui uma fazenda e se conheceram.

Prestando o apoio necessário à psicóloga, eles foram vistos comprando enxoval do bebê. Ele também viajou para Mato Grosso do Sul para se encontrar com a família dela e resolveu ficar por lá por enquanto.