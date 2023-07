Barbie de Chapéu: Música de Melody é removida do Spotify e Youtube

Nova música de Melody é removida do Youtube e Spotify; "Barbie de Chapéu" é um feat com a cantora sertaneja Paula Guilherme

Melody teve, mais uma vez, uma música barrada nas plataformas de streaming por direitos autorais. Lançada na última semana, “Barbie de Chapéu” é uma parceria entre a cantora e a sertaneja Paula Guilherme.

A nova música da artista de 16 anos de idade acompanhou a onda de conteúdos relacionados ao filme “Barbie”, e traz um sample de “Barbie Girl”, lançado no ano 2000 pela banda Aqua.

Diferente de “Love, Love”, que teve a autorização de Chris Brown, “Barbie de Chapéu” não possui autorização dos compositores e foi bloqueada no Youtube. Ao pesquisar pela música, aparece a notificação de “vídeo indisponível”.

“Este vídeo não está mais disponível devido a uma reivindicação de direitos autorais do Universal Music Publishing”, informa a mensagem no canal do Youtube de Melody ao tentar acessar o clipe de “Barbie de Chapéu”.

No Spotify, a música também está indisponível. A canção ainda aparece na listagem do perfil da artista, mas não é possível reproduzi-la.



Música de Melody com Naldo Benny foi barrada no Spotify

Após comemorar a posição no ranking das músicas mais ouvidas no Spotify Brasil, “Love, Love”, música de Melody com Naldo Benny foi removida do Spotify no dia 27 de junho.

Lançada no início de junho, a canção possui trecho de “Kiss, Kiss”, hit do rapper estadunidense Chris Brown, que foi sucesso nas paradas internacionais em 2007. O artista é creditado na versão brasileira e teria autorizado o uso de sua composição.

"Love, Love" voltou a ser disponibilizada na plataforma de streaming musical e atualmente está na 19ª posição no TOP 50 Brasil.

