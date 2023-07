Mirella Santos e Gabriel Farias anunciam gravidez no Instagram

Mirella Santos, das gêmeas lacração, anuncia gravidez do primeiro filho

Mirella Santos e Gabriel Farias anunciaram que estão grávidos nesta sexta-feira, 14 de julho, através do Instagram. A influenciadora pernambucana é casada com o surfista desde 2021 e agora o casal está à espera do primeiro filho.

"Nosso sonho se realizou, muito feliz", escreveu Mirella nas redes sociais ao compartilhar as primeiras fotos que mostram a barriga de grávida.

Através dos stories, ela revelou que está tentando engravidar há sete meses e que tem sentido muitos enjoos desde o início da gestação. A influenciadora ainda contou que o chá revelação será organizado em agosto.

Quem é Mirella Santos

A influenciadora ficou conhecida pelo hit "Envolvimento", lançado em 2018 pelo trio MC Loma e as Gêmeas Lacração. Em 2021, Mirella entrou para a primeira temporada do reality show Ilha Record, onde foi a mais votada pelo público para ganhar o prêmio secundário de R$250 mil. Hoje, ela acumula mais de 15 milhões de seguidores no Instagram.

