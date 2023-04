Vitão será pai pela primeira vez: "Vai me mudar para melhor"

Aos 23 anos, o cantor e compositor Vitão confirmou que será pai pela primeira vez. O artista está esperando uma menina, disse que está vivendo a “dádiva da paternidade” e relatou que tem certeza que sua filha o mudará “para melhor”. A identidade da mãe da criança não foi divulgada oficialmente.

“Sou pai de uma menina. Estou vivendo essa dádiva da paternidade ao lado de uma grande mãe, uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai me mudar para melhor, ela já me transforma todos os dias. Espero que possam ser humanos e cuidadosos conosco, obrigado”, disse Vitão para Leo Dias. A informação foi dada pelo colunista.

Segundo o jornalista, a mãe da criança está no terceiro mês de gestação e o nome dela está mantido sob sigilo. Nesta sexta-feira, 14, Vitão lança “Toda Manhã: Ato 1”, seu novo álbum. O trabalho é dividido em três partes e a primeira foi liberada com seis faixas. O disco reúne influências de ritmos e gêneros diferentes, como MPB, baião e rock.



