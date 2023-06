Jornalista Michelle Loreto celebra gravidez aos 43 anos

A jornalista e apresentadora do programa Bem-Estar, na TV Globo, anunciou estar à espera do seu primeiro filho

A jornalista Michelle Loreto, de 43 anos, revelou na manhã deste sábado, 3, que está à espera do seu primeiro filho. A revelação aconteceu por meio das redes sociais. Michelle aproveitou para falar como se sente em relação à gravidez e ao novo relacionamento.

“Sabe aquele momento da vida em que você já sabe exatamente como tudo vai ser? Aconteceu comigo. Nunca esteve nos meus planos engravidar. Não mesmo!!!", começou a jornalista na legenda do Instagram.

Ela continuou dizendo que não se incomodou com a pressão social para que ela se tornasse mãe e que a "mulher tem todo o direito de escolher se quer ou não engravidar".

Michelle conta que até pouco tempo atrás não se imaginava dentro de um relacionamento. "Tava feliz, plena, realizada, segura e leve! Objetivos, planos e sonhos bem definidos”, apontou ela.

Os sentimentos de Michelle Loreto em relação à gravidez

No parágrafo seguinte a apresentadora da Globo anuncia a reviravolta que aconteceu na vida dela. Michelle revelou que em um período muito rápido se apaixonou e agora está à espera do primeiro filho.

“Sabe, então, quando a vida vem e diz que você não sabe de nada e que nem tudo é como você quer? Aconteceu comigo. Em pouco tempo, me apaixonei intensamente, engravidei... e estou vendo muita coisa mudar. No começo, quando descobri a gravidez, foi bem difícil. Visitei sentimentos estranhos, fiquei confusa e perdida. Descobri que lido mal com essa coisa de não ter controle da própria vida, que não sei pedir ajuda", reflete a jornalista.

No final da legenda a apresentadora do programa "Bem-Estar" falou que embora a gravidez tenha despertado um mix de sentimentos e dúvidas, ela está empolgada com "mais um par de mãozinhas para segurar".

Amigos e familiares comemoraram a notícia da gravidez

"Muito feliz por vocês três! Que linda é a vida, aquela que não dominamos! Parabéns", celebrou a também jornalista Sandra Annenberg.

"É sobre multiplicar sorrisos e aceitar a beleza dos desafios que a vida traz", comentou o apresentador do Encontro, Manoel Soares.

“De longe, te admiro tanto… que você nem imagina. Apenas um fã”, afirmou Leandro Hassum.