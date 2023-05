Bruna Biancardi compartilha fotos dos primeiros meses de gravidez

Bruna Biancardi compartilhou fotos do início de sua gestação nas redes sociais. A modelo e influencer está grávida do primeiro filho, fruto de sua relação com Neymar, jogador da Seleção Brasileira.

No último domingo, 14, Bruna celebrou seu primeiro Dia das Mães como mãe e compartilhou o sentimento com os seus seguidores no Instagram.

“Saber que aqui dentro tem um coraçãozinho batendo e uma vida sendo gerada, é tão especial! O meu maior sonho... Aproveitando cada fase, cada mudança no meu corpo e ansiosa pra te conhecer filho(a)”, escreveu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bruna Biancardi e Neymar Jr., estão esperando o primeiro filho; a influenciadora compartilhou fotos dos primeiros meses de gestação Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi e Neymar esperam primeiro filho do casal

O anúncio da gravidez foi divulgado pelo casal em seus perfis do Instagram no início do mês de abril. Bruna e Neymar estão juntos desde 2021, quando foram flagrados juntos em um iate. Na publicação do anúncio, o casal compartilhou uma foto no qual estão com as mãos entrelaçadas sobre a barriga da futura mamãe.



Bruna Biancardi e Neymar planejaram gravidez

A influenciadora Bruna Biancardi, namorada do jogador Neymar, revelou que a primeira gravidez do casal foi planejada. Segundo a famosa, em conversa com os fãs no Instagram, os dois chegaram a fazer diversos exames.

No bate-papo, que aconteceu no início de maio, Bruna contou que tem ovário policístico e, por isso, ficou com medo de ter alguma dificuldade para engravidar, mas acabou descobrindo que foi mais fácil do que imaginava.

No primeiro mês tentando, a influenciadora conseguiu engravidar e a emoção tomou conta da família.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui