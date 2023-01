Bela Gil e Vitão são expulsos do show de Ivete Sangalo

Vitão havia se apresentado no mesmo local, horas antes de Ivete Sangalo tomar conta do palco

O cantor Vitão e a apresentadora e chef de cozinha Bela Gil foram expulsos do palco durante o show de Ivete Sangalo. A situação ocorreu enquanto a cantora baiana se apresentava no Festival Universo Spanta, no último sábado, 8.

As celebridades estavam no palco curtindo o show quando uma produtora do evento, junto com seguranças, expulsou o casal e outras pessoas de cima do palco. A informação foi revelada pela colunista Fábia Oliveira, que afirmou que os organizadores do evento não reconheceram os famosos.

Vitão havia se apresentado durante o Festival na mesma noite, horas antes de Ivete Sangalo tomar conta do palco.

