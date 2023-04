Barbie: trailer do filme é divulgado; Dua Lipa integra elenco

O filme "Barbie" teve seu primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira, 4 de abril. No vídeo de divulgação, a boneca vive uma vida perfeita na Barbie Land com outros bonecos, mas parece disposta a deixá-los para conhecer o "mundo real". Além dele, foram divulgados pôsteres individuais para seus 24 personagens, divididos entre bonecos, Barbies e Kens, e humanos.

A cantora Dua Lipa foi uma das confirmadas no elenco como uma versão alternativa sereia da Barbie. A dona de hits como "Don't Start Now" e "Levitating" faz sua estreia como atriz no longa de Greta Gerwig. Emma Mackey ("Sex Education"), Nicola Coughlann ("Bridgertons") e Kate McKinnon ("Caça-Fantasmas") são outros nomes confirmados como versões alternativas da boneca.

Margot Robbie ("Eu, Tonya") e Ryan Gosling ("La La Land") interpretam Barbie e Ken "originais". Outros nomes como Simu Liu ("Shag-Chi"), Ncuti Gatwa ("Sex Education") e Helen Mirren ("A Grande Mentira") também integram o elenco do filme. O filme tem estreia prevista no Brasil no dia 20 de julho.

As imagens reveladas mostram cenas com a protagonista, interpretada por Margot Robbie, e com Ken, namorado da personagem interpretado por Ryan Gosling. O filme é dirigido e coescrito pela cineasta Greta Gerwig, indicada a três Oscars por "Lady Bird" e "Adoráveis Mulheres". "Barbie" estreia no Brasil em julho de 2023.

Apostando no artificialismo e no humor, o teaser abre com imagens de crianças brincando que sugerem um tom épico. "Desde o início dos tempos, desde quando existem meninas no mundo, sempre existiram... bonecas", afirma a narradora.

Ao som da sinfonia "Also sprach Zarathustra", de Strauss, utilizada no cinema no longa "2001: Uma Odisseia no Espaço" (1968), ela segue: "Mas as bonecas eram sempre bonecas bebês. Até que...". Surge em cena, então, a própria Barbie em tamanho exagerado.

As imagens posteriores mostram cenários e figurinos coloridos, além de também sugerirem a presença de números musicais na obra. A trama oficial de "Barbie" ainda não foi divulgada, mas o filme traz a boneca e o companheiro para o mundo real. O elenco conta ainda com Issa Rae, Simu Liu e Will Ferrell, entre outros.

(Colaborou João Gabriel Tréz)

