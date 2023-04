Patrícia Poeta se desculpa após cortar Manoel Soares no Encontro

Patrícia Poeta e Manoel Soares tiveram, mais uma vez, um momento constrangedor no palco do Encontro. O apresentador comentava sobre o ChatGPT, plataforma de inteligência artificial, quando teve sua fala interrompida por Patrícia.

O momento aconteceu na manhã desta segunda-feira, 3, durante o programa televisivo da Rede Globo. A situação viralizou nas redes sociais e levou os nomes de Manoel e Patrícia aos assuntos mais comentados no Twitter do dia.



Na ocasião, Patrícia teve um problema com a plataforma e atravessou o estúdio para solicitar ajuda à produção do Encontro, atrapalhando Manoel. No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível notar o desconforto do apresentador, que revira os olhos quando é cortado pela jornalista.

Sobre a situação no programa, Patrícia Poeta declarou ao portal Splash que foi uma “casualidade” e que “pode acontecer em qualquer programa ao vivo”. “Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo.”, explicou a apresentadora ao site.

Confira o vídeo do momento:

