Neymar é detonado por irmã de Bruna Biancardi: ‘Infantil e imoral’

A relação de Neymar Jr. com a família de Bruna Biancardi não está das melhores. Após não ter a aprovação dos sogros, Bianca Biancardi, irmã da namorada do jogador, usou as redes sociais para criticar as recentes atitudes do cunhado.

“Um homem que se recusa a ser homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz. O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê, e continuar agindo como criança?”, escreveu a nutricionista, em alusão à publicação de Neymar confirmando a traição e pedindo “desculpas” via postagem no Instagram.

A irmã de Bruna também explica que a declaração pública desta sexta-feira, 30, foi por Neymar “gostar de zoar na internet”. “Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas.”, afirma.

Ainda sobre o pedido de “desculpas” por ter traído a namorada grávida, a nutricionista detalhou os comentários das pessoas que tratam Neymar “como um Deus” e “aplaudem as suas cagadas”.

“Os comentários na foto em que assume a traição demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos. Os famosos ‘critãos’, que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações.”, relembra Bianca.

Na publicação de Neymar, diversas celebridades, como Pedro Scooby, Felipe Prior, Rodolffo, Luva de Pedreiro, Thomaz Costa e Tirullipa, parabenizam o jogador da Seleção Brasileira por assumir ter traído a namorada grávida.

“Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral”, concluiu a irmã de Bruna Biancardi.

Nome da filha do Neymar é revelado

Neymar Jr. e Bruna Biancardi revelaram qual é o nome da primeira filha do casal. Batizada de Mavie, a mãe da filha do Neymar divulgou em seu perfil no Instagram o significado do nome escolhido: “Minha vida”.

Segundo a publicação de Bruna, o nome da filha do casal é uma abreviação da união de duas palavras francesas: “Mavie: ma (minha) e vie (vida)”.

Traição de Neymar: relembre o caso

Desde que Neymar assumiu que traiu a namorada, Bruna não se pronunciou, mas ameaçou processar um jornalista que afirmou que a influenciadora tinha um acordo em que o atleta podia traí-la dentro do relacionamento.

Durante o chá de revelação, a influenciadora apareceu de mãos dadas com o jogador. O casal também esteve junto na 3ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, realizado em São Paulo.

De acordo com o jornal Extra, o jogador foi orientado a assumir a traição para não prejudicar o evento, que arrecadou R$ 9 milhões.



