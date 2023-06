Neymar arrecada cerca de R$ 9 milhões com leilão beneficente

O leilão beneficente do jogador de futebol Neymar Jr arrecadou aproximadamente R$ 9 milhões. Entre os itens leiloados estavam um jantar com a atriz Deborah Secco e convites para a “Farofa da Gkay”, festa de aniversário da influenciadora. Ao todo, foram 27 lotes leiloados.

O item mais caro leiloado foi o último, que não estava entre os divulgados previamente. A organização leiloou o blazer e o colar que Neymar vestiu na noite, além de um Rolex. O lance vencedor foi de R$ 1,2 milhão.

O terceiro item mais caro da noite foi arrematado pelo streamer Casimiro. Ele ofertou R$ 825 mil por um troféu de Lionel Messi, mais quatro diárias em um hotel no Rio de Janeiro e um jantar com a atriz Deborah Secco.

O cirurgião plástico Guilherme Scheibel decidiu desembolsar mais de R$ 700 mil no leilão para passar um dia com a influenciadora Virginia Fonseca e a sua sogra, Poliana Rocha. O pacote dá direito a um almoço com as famosas, aparecer em seus stories e viajar no jatinho particular.

O evento contou com a presença de atletas, celebridades, influenciadores e empresários. Michel Teló, Thais Fersoza, Luciana Gimenez, Patricia Poeta, Rafaella Santos e Seu Jorge foram algumas das personalidades presentes no leilão.

A quantia será revertida em prol das atividades do Instituto Neymar Jr, localizado em Praia Grande, São Paulo.

Confira abaixo por quanto cada item foi leiloado:

Camisa da Seleção autografada por Pelé e Neymar: R$ 500 mil

Partida de pôquer com Neymar em cruzeiro: R$ 700 mil



Hospedagem na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, em Portugal: R$ 50 mil



Churrasco com pocket show da dupla César Menotti e Fabiano: R$ 240 mil



Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno: R$ 700 mil



Passe VIP para Farofa da Gkay: R$ 80 mil



Cruzeiro dos sonhos no norte da Europa para duas pessoas: R$ 110 mil



Camisa do PSG assinada por Neymar, Mbappé e Messi e duas passagens para Madri para assistir

jogo do Real Madrid no camarote do atacante Rodrygo: R$ 850 mil



Camisa autografada da seleção brasileira do último amistoso: R$ 100 mil



Palestra com Paulo Vieira: R$ 120 mil



Fim de semana VIP com dois ingressos para o GP de SP de Fórmula 1: R$ 120 mil



Projeto completo assinado por Léo Shehtman (projeto de interiores): R$ 160 mil



5 camisas do Brasil autografadas por Neymar e foto com o craque: R$ 60 mil (cada) - R$ 300 mil



Hospedagem Maldivas e Qatar: R$ 180 mil



Cabine para 2 pessoas no Cruzeiro do Neymar: R$ 120 mil



Experiência Carlinhos Maia em Alagoas com post no Instagram: R$ 130 mil



Viagem ao Rio de Janeiro com Virgínia e Poliana e postos no Instagram: R$ 700 mil



Assistir a jogo no camarote do Neymar em Paris e jantar com craque para 2 pessoas: R$ 250 mil



Carnaval VIP em São Paulo e no Rio com Sabrina Sato e posts no Instagram: R$ 100 mil



9 noites Miami, Caribe e Bermudas: R$ 70 mil (comprado pelo Neymar)



Terra dos Dinos com voo de helicóptero pelo Rio de Janeiro para 4 pessoas: R$ 35 mil



Gravura exclusiva de 1 dos 77 gols que igualaram Neymar a Pelé na seleção: R$ 400 mil (comprado pelo filho do Neymar)



Kit com 81 peças Stanley exclusivas com autógrafo do Neymar: R$ 50 mil (cada - dois kits vendidos)



Troféu Lionel Messi + 2 diárias na suíte presidencial do Fasano para 2 pessoas + jantar com a Deborah Secco: R$ 825 mil



Experiência completa na Florida Cup para 2 pessoas: R$ 80 mil



Par de tênis que Jimmy Butler usou no jogo em que fez 56 pontos (recorde pessoal) + 2 camisas do Heat (uma branca e outra vermelha) usadas nas Finais da NBA, tudo autografado: R$ 700 mil



Blazer usado por Neymar no leilão + cordão de ouro com diamantes de Neymar + Rolex: R$ 1,2 milhão

