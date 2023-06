Neymar assume traição e pede perdão à mãe do futuro filho: ‘Errei’

Neymar se manifestou publicamente pela primeira vez após os boatos de que teria traído sua namorada Bruna Biancardi, grávida do segundo filho do jogador, com a influencer Fernanda Campos.

Em texto publicado no Instagram nesta quarta-feira, 21, o esportista pediu desculpas à namorada e admitiu que errou.

“Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês", iniciou o jogador.

Neymar Jr. seguiu no texto alegando que erra todos os dias, "dentro e fora de campo". E que os erros da vida pessoal costumam ser resolvidos dentro de casa.

"Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade", disse.

As diversas referências à família de Biancardi ocorrem pouco depois de alguns portais noticiarem que os pais de Bruna são contra o relacionamento da filha com Neymar.

"Já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós. Te amo", declarou.

Nos comentários da publicação, amigos, famosos e familiares de Neymar escreveram mensagens de apoio ao casal. "É isso filho…a vida continua sempre nos ensinando. Parabéns", parabenizou Neymar ‘Pai’.

"Todo mundo erra, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Ninguém vai atirar, irmão. Pra cima , tô com você", disse o influenciador Toguro. "Todo mundo erra, eu já errei várias vezes… eu vacilei, mas eu te amo", escreveu Boca de 09, publicizando seu apoio ao casal "NeyBru".



