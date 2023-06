Atriz reclama do nome da filha de Neymar: ‘Bora sugerir outro nome?’

Atriz da Record não gostou da escolha do nome da filha do Neymar com Bruna Biancardi; Naiumi Goldoni declarou que queria "nome pouco comum" para sua filha

A primeira filha de Neymar Jr. com a influenciadora Bruna Biancardi ainda nem nasceu, mas já está envolvida em polêmicas. Com o nome revelado na segunda-feira, 26, a criança irá se chamar Mavie, junção de duas palavras francesas que significam “minha vida”.

Mesmo sendo um nome pouco comum no Brasil, a escolha do casal incomodou a atriz Naiumi Goldoni. “Eu queria um nome pouco comum, mas não exclusivo, sei que isso nem existe. Sei que existem outras 'Mavies' antes da minha, mas assim, bora sugerir outro nome?”, disse em seu perfil no Instagram.

A artista é mãe de duas meninas, Mavie e Maelle, e não gostou do nome da futura filha de Neymar pois “agora todo mundo vai ser 'Mavie’”, devido a influência do jogador da Seleção Brasileira.

Naiumi esteve no elenco das novelas “A Terra Prometida” e “Jesus”, ambas produções da Record, e atualmente possui um canal no Youtube no qual compartilha a rotina da maternidade.

“Ninguém é dono de nome nenhum, mas eu escolhi nomes que eram poucos comuns. Não tenho o alcance tão grande, então sabia que não iria virar o nome mais popular do universo”, explicou.



