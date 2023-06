Homem de 30 anos deixa todos seus bens para Neymar em testamento

Um brasileiro de 30 anos chamou a atenção nas redes sociais nesta segunda-feira, 26, ao dedicar todos os seus bens conquistados ao jogador de futebol Neymar Jr. Fotos do documento autenticado viralizaram entre internautas.

O motivo da criação do testamento pelo homem, que não se identificou, foi em razão de não estar bem de saúde.

“Mesmo eu tendo quase 31 anos, eu não estou muito bem de saúde e, por conta disso, realmente vi que não tenho ninguém para deixar minhas coisas, caso eu venha a faltar”, disse o homem ao portal Metrópoles.

Confira fotos dos documentos:

Brasileiro faz testamento onde doa todos os bens a Neymar Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Admiração por Neymar



Mas por que o homem dedicaria todos ao Neymar? Em entrevista ao Metrópoles, ele teria deixado tudo para o futebolista porque o admira e não gostaria que seu dinheiro fosse para pessoas que ele não gosta.

“Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele. Eu também sofro com difamação, também sou superfamília e a relação com o pai dele me lembra muito da minha com o meu, que já é falecido. Mas, principalmente, sei que, acima de tudo, ele não é interesseiro, algo um pouco raro hoje em dia”, disse.

O homem também destaca que sentiria insatisfação caso seu patrimônio ficasse para o poder público: “Ia odiar deixar para o governo ou parentes que não me dou bem. Eu tentei enviar para o Neymar, mas não obtive sucesso. Também tenho alguns objetos e coisas de família”.

