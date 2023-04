Neymar anuncia que será pai novamente; Bruna Biancardi está grávida

Neymar Jr. e Bruna Biancardi estão esperando o primeiro filho do casal. A informação foi anunciada na noite desta terça-feira, 18, nas redes sociais da modelo.

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes”, escreveu a influencer no Instagram.

Bruna e Neymar estão juntos desde 2021, quando foram flagrados juntos em um iate. Na publicação do anúncio, o casal compartilhou uma foto no qual estão com as mãos entrelaçadas sobre a barriga da futura mamãe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito”, completou Bruna Biancardi. Neymar é pai de Davi Lucca, de 11 anos de idade, fruto do relacionamento com a influenciadora Carol Dantas.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags