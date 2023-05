Idosa comemora 107 anos em festa com tema "Barbie", na Bahia

Joana Ricardina, idosa de 107 anos que mora no município de Itiruçu, no sul da Bahia, é apaixonada por bonecas e pela cor rosa. Com isso, para celebrar o seu mais recente aniversário, a família de Dinha, como é apelidada, organizou uma festa com decorações inspiradas na boneca Barbie, da empresa estadunidense Mattel.

A festa aconteceu no último domingo, 7 de maio, e contou com um bolo cor de rosa e uma grande caixa de boneca que substituiu o nome “Barbie” pelo apelido da idosa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A bisneta da aniversariante, Maria Luiza Nardes Santos, disse ao portal de notícias G1 que, apesar de não saber a data exata do seu aniversário, Dinha espera ansiosamente pelo dia, que é seu momento favorito do ano. A data é celebrada todos os anos pelos familiares de Ricardina.

''Anteriormente a proposta era fazermos uma decoração inspirada em flores rosas de um jardim, mas conversamos melhor e decidimos pela Barbie. Confeccionamos tudo de maneira personalizada, para que ela se sentisse ainda mais feliz'', contou a bisneta ao G1.