K-Pop: Trilha sonora de ‘Barbie’ tem música do grupo Fifty Fifty

Com estreia marcada para o dia 20 de julho, o live-action de “Barbie” segue anunciando surpresas a cada dia. Nesta quinta-feira, 25, foram divulgadas as músicas que fazem parte da trilha sonora do longa-metragem dirigido por Greta Gerwig.

A trilha sonora terá produção de Mark Ronson, conhecido por suas parcerias musicais com Miley Cyrus e Bruno Mars. Entre os nomes femininos de maior destaque estão Dua Lipa - que também integra o elenco do filme-, Nicki Minaj, Charli XCX, Lizzo e o trio Haim.

Além das artistas, a trilha sonora de “Barbie” terá músicas de Ava Max, Dominic Fike, Tame Impala, The Kid Laroi, Gayle, Ice Spicy, Kali Uchis, Karol G, Khalid e PinkPantheress.

O grupo de k-pop Fifty Fifty também irá participar da trilha sonora oficial de “Barbie”. Com a canção intitulada “Barbie Dreams”, a música será uma parceria entre o grupo e a cantora colombiana-estadunidense Kali Uchis.

Com menos de um ano de estreia na indústria musical sul-coreana, o grupo feminino Fifty Fifty, formado por Saena, Aran, Keena e Sio, viralizou nas redes sociais com a canção “Cupid”.

Fifty Fifty: conheça o grupo de k-pop

Live-action de Barbie estreia em julho



O filme "Barbie" teve seu primeiro trailer divulgado no mês de abril. No vídeo de divulgação, a boneca vive uma vida perfeita na Barbie Land com outros bonecos, mas parece disposta a deixá-los para conhecer o "mundo real". Além dele, foram divulgados pôsteres individuais para seus 24 personagens, divididos entre bonecos, Barbies e Kens, e humanos.

Margot Robbie ("Eu, Tonya") e Ryan Gosling ("La La Land") interpretam Barbie e Ken "originais". Outros nomes como Simu Liu ("Shang-Chi"), Ncuti Gatwa ("Sex Education") e Helen Mirren ("A Grande Mentira") também integram o elenco do filme.

Filme Barbie: primeiras imagens

As imagens reveladas mostram cenas com a protagonista, interpretada por Margot Robbie, e com Ken, namorado da personagem vivido por Ryan Gosling. O filme é dirigido e coescrito pela cineasta Greta Gerwig, indicada a três Oscars por "Lady Bird" e "Adoráveis Mulheres". "Barbie" estreia no Brasil em julho de 2023.

Apostando no artificialismo e no humor, o teaser abre com imagens de crianças brincando que sugerem um tom épico. "Desde o início dos tempos, desde quando existem meninas no mundo, sempre existiram... bonecas", afirma a narradora.

"Barbie" é protagonizado e produzido pela atriz Margot Robbie, indicada a dois Oscars Crédito: reprodução

Ao som da sinfonia "Also sprach Zarathustra", de Strauss, utilizada no cinema no longa "2001: Uma Odisseia no Espaço" (1968), ela segue: "Mas as bonecas eram sempre bonecas bebês. Até que...". Surge em cena, então, a própria Barbie em tamanho exagerado.

As imagens posteriores mostram cenários e figurinos coloridos, além de também sugerirem a presença de números musicais na obra. A trama oficial de "Barbie" ainda não foi divulgada, mas o filme traz a boneca e o companheiro para o mundo real. O elenco conta ainda com Issa Rae, Simu Liu e Will Ferrell, entre outros.

