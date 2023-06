FIM DA SÉRIE DE AMISTOSOS



Após dois amistosos contra Guiné (4x1) e Senegal (2x4), Seleção Brasileira volta a campo em setembro contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026



A seleção brasileira foi goleado por 4 a 2 por Senegal, em partida amistosa disputada nesta terça-feira (20) no Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal). Este revés vem logo após o primeiro triunfo da equipe após a disputa da Copa do Mundo do Catar, disputada no final de 2022, e a primeira vitória sob o comando do técnico interino Ramon Menezes, no último sábado (17) na goleada de 4 a 1 sobre Guiné.