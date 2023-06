Sem técnico? Quem vai comandar a seleção brasileira enquanto Ancelotti não assume

Time canarinho viverá momento de transição até a chegada do italiano. Por ter contrato com o Real Madrid, ele só poderá assumir a equipe em junho de 2024

A seleção brasileira viverá momento de transição nos próximos meses. Isso porque o italiano Carlo Ancelotti não poderá assumir a equipe até junho de 2024, quando se encerra seu contrato com o Real Madrid.

Com isso, a torcida brasileira tem dúvidas de quem vai comandar o time canarinho neste período. De acordo com o jornalista André Rizek, do Grupo Globo, o comandante italiano vai indicar alguém para fazer a transição na seleção até sua chegada.

O profissional indicado dividirá a tarefa com Ramon Menezes, técnico interino e que vem treinando a equipe desde a saída de Tite, em dezembro de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ancelotti comandará o Brasil; veja todos técnicos da Seleção

Carlo Ancelotti: quem é o novo técnico da seleção brasileira

Dirigente do Santos, Falcão é cotado para trabalhar com Ancelotti na seleção; entenda

Até a chegada do novo técnico, o Brasil disputará seis jogos de Eliminatórias em 2023. Ano que vem, a competição só será retomada no segundo semestre, depois da Copa América, já com Ancelotti na função.

O Real Madrid, inclusive, já está ciente de todos os passos e recebeu com naturalidade o desejo do treinador de buscar este novo desafio. Existe uma expectativa de que o time merengue possa até querer antecipar a saída do italiano.

Carreira do novo treinador

Com uma bagagem cheia de vitórias, o técnico Carlo Ancelotti é considerado um dos melhores técnicos do mundo. Ele é o maior vencedor na Liga dos Campeões como comandante, pois ganhou quatro competições como técnico, duas com o Milan e outras duas com o Real Madrid.

Outro destaque da sua trajetória é que ele tem o título de único treinador que venceu as cinco principais ligas europeias. Além disso, ele já conquistou prêmios individuais, como o "Treinador do ano da Uefa", em 2003, e o título "10 Maiores Treinadores da História da France Football: 2019".