Juliette dança em cima de mesa na Grécia e é criticada na web

A cantora paraibana Juliette está sendo criticada nas redes sociais após publicar um vídeo no qual dança em cima de uma mesa em um restaurante da Grécia. A vencedora do BBB 21 está viajando pelo país juntamente com Anitta, Jade Picon e Marina Sena.

Na publicação compartilhada no sábado, 17, Juliette dança o “quadradinho” sobre uma das mesas do estabelecimento enquanto a música “Gimme! Gimme! Gimme!”, do grupo Abba, é tocada no ambiente.

Nas redes sociais, alguns internautas criticaram a postura da artista no país estrangeiro. “Os clientes ao fundo do restaurante parecem surpresos com a dancinha.”, comentou uma pessoa. “Juliette você precisa apelar? Que feio!”, perguntou outro.

Com a repercussão, a grande vencedora do Big Brother Brasil 2021 explicou que a dança em cima do móvel era algo “normal” na região. “Todo mundo aqui dança nas mesas”, escreveu em seu perfil no Twitter.



Juliette aproveitando cada segundo das férias em Mykonos, Grécia. pic.twitter.com/8WsyzSKDmG — Juliette F. Infos | Fan Account (@JulietteFInfos) June 17, 2023

