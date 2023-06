Lexa faz acordo para pagar dívida de R$ 138 mil por aluguel atrasado

A dívida milionária de Lexa é referente a 30 meses de aluguel atrasado em condomínio no Rio de Janeiro.

A cantora Lexa encerrou uma pendência que tinha por conta da falta de pagamentos de um imóvel alugado em condomínio no Recreio dos Bandeirantes, localizado na cidade do Rio de Janeiro.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do portal O Globo, o valor da dívida era de R$ 137.904,20, referentes ao não pagamento de aluguel, condomínio, IPTU e taxa de incêndio ao longo de 30 meses, entre setembro de 2020 e março de 2023.

Conforme acordo homologado na 1.ª Vara Cível da Barra da Tijuca, o valor será pago com R$ 50 mil à vista e mais 12 parcelas de R$ 7,3 mil, a serem pagas mensalmente até junho de 2024.

Recentemente, a cantora chamou atenção ao anunciar a retomada de seu casamento com o cantor MC Guimê, após uma crise iniciada durante a participação do cantor no programa BBB 23, quando foi acusado de assediar uma colega de confinamento.



