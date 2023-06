João Gomes chora ao ver primeiro ultrassom do filho

Após o anúncio da gravidez de Ary Mirelle agitar as redes sociais, João Gomes compartilhou o momento em que chorou ao ver o primeiro ultrassom do filho

Pai de primeira viagem, o cantor João Gomes compartilhou a emoção de ver seu primeiro filho com Ary Mirelle em um ultrassom. Em um vídeo, publicado por Ary e compartilhado pelo cantor, os dois aparecem em um consultório médico. Logo após o ultrassom, o cantor foi às lágrimas.

“Eu te amo, obrigado…eu não consigo explicar esse momento. Ainda tô preso nesse momento. Eu te amo, mamãe… a gente vai ser feliz”, comentou João Gomes na publicação. “Nunca imaginei que ouvir um coraçãozinho batendo ia mexer tanto comigo…vou dormir com um sentimento que nunca tive”, acrescentou em um story.

A mamãe, por sua vez, tem compartilhado os momentos marcantes da gravidez nas redes. Ary Mirelle já realizou um ensaio fotográfico com a barriga de grávida à mostra e ganhou a emoção do público com o vídeo da ultrassonografia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos comentários, internautas especulam o sexo do bebê e comemoram juntos com o casal. “O sentimento mais profundo que o ser humano pode sentir…”, diz um dos comentários mais curtidos da publicação.

Gravidez de Ary Mirelle

O anúncio da gravidez ocorreu em 7 de junho em postagem do casal nas redes sociais. "Fomos abençoados, vamos ser papais!", escreveram na legenda.

Na publicação, foi compartilhado um vídeo da reação do artista pernambucano à revelação da namorada. No registro, Ary presenteia João com o resultado do exame de gravidez. Ele, então, reage efusivo, pulando e gargalhando.

Em abril, o casal chegou a se separar devido a conflitos entre a mãe do cantor e a influenciadora. Um mês depois, em 10 de maio, João e Ary reataram a relação.

Sobre o assunto João Gomes e Ary Mirelle são abençoados no São João de Maracanaú

João Gomes anuncia que será pai pela 1ª vez: 'Fomos abençoados'

João Gomes grava canção especial de São João com banda alagoana

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui