Leonardo fala sobre relação com filho João Guilherme pós-eleições

O sertanejo expôs características do filho e disse que eles se "parecem um pouquinho"

O cantor Leonardo falou pela primeira vez após as eleições presidenciais de 2022 sobre a relação com o filho João Guilherme, com quem teve divergências políticas levadas a público nesse período. Durante o evento “Navio Cabaré”, que está acontecendo desde domingo, 27, o sertanejo elogiou o jovem e destacou semelhanças entre eles.

Nas eleições presidenciais de 2022, o conflito entre Leonardo e João Guilherme tornou-se público. Enquanto o sertanejo era grande apoiador da campanha de Jair Bolsonaro (PL), o jovem ator declarou voto em Lula da Silva (PT). Nas redes sociais, o filho expôs insatisfação com a posição do pai.

“As ideologias dele, eu não tenho nada a ver com isso, isso é dele, ele já é de maior. Eu apoio as coisas certas que ele faz, se fizer coisas erradas eu jamais vou apoiar, nem a ele e nem a ninguém”, afirmou Leonardo em entrevista ao Metrópoles.

Sobre a personalidade do filho, o sertanejo destacou: “Eu acho o João Guilherme muito sincero, eu acho que ele fala o que ele pensa, ele é um baita de um moleque. Você perguntou se tem alguém que parece um pouco comigo, ele é meio bocudo, meio falador e parece um pouquinho por esse lado”



