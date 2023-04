Besouro Azul: Bruna Marquezine anuncia primeiro trailer

Nas redes sociais, a atriz brasileira Bruna Marquezine anunciou o lançamento do primeiro trailer de "Besouro Azul" para esta segunda, 3 de abril. A artista compartilhou no Instagram um breve teaser do filme, que marca o primeiro passo da carreira internacional da artista, além de ter feito um bem-humorado post nos stories.

Bruna apareceu em vídeo nos próprios stories usando um filtro criado por um fã clube da artista que traz a máscara do herói Besouro Azul. "Antes de dormir, eu só queria dizer que os meus fãs são f**a. Olha só o que eles fizeram. Ainda bem que a máscara cobre a cara toda", brincou.

Como legenda do vídeo, a atriz escreveu "Amanhã tem trailer", além de já ter anteriormente compartilhado no Instagram o teaser oficial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Besouro Azul" é protagonizado por Xolo Maridueña, apontado como affair de Bruna, que interpreta Jaime Reyes. O jovem recém-formado encontra uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena e, a partir do artefato, recebe uma armadura que traz consigo poderes imprevisíveis. A produção tem previsão de estreia para agosto deste ano.

Sobre o assunto "Mal posso esperar", diz Bruna Marquezine sobre se mudar para Nova York

Bruna Marquezine é confirmada em "Besouro Azul", novo filme da DC

Bruna Marquezine revela que quase foi Supergirl em novo filme da DC

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags