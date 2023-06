Após censura, beijo lésbico vai ser liberado em "Vai na Fé"

Após censurar cenas de beijo entre o casal protagonizado por Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) em "Vai na Fé", a Globo decidiu liberar o beijo entre o casal. A cena irá ao ar no próximo dia 21. As informações são da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A emissora se envolveu em polêmicas anteriores após vetar quatro cenas do casal lésbico. A única cena de beijo entre as duas, até agora, é um "selinho" dado por Clara em Helena para que elas se livrassem de uma situação de assédio em um bar.

O beijo entre elas vai acontecer após Clara se separar de Theo e voltar a trabalhar como modelo.

Detalhes do roteiro

Na cena, Clara vai aparecer desanimada ao olhar para as fotos que foram tiradas em um ensaio fotográfico. "Por que você ficou tão triste? As fotos estão maravilhosas. Imagina quantas mulheres vão te olhar e se inspirar?", questiona a personal trainer.

"Beleza não vai pagar as contas. O cachê era baixo, não dá pra pagar nem o condomínio. Achei que ia conseguir me sustentar como modelo, que boba eu sou", lamenta Clara.

"Você sabia que não ia ser fácil. Separar do Theo, entrar na Justiça, voltar a ter uma carreira. Mas não é excitante também? Parece que tudo é possível", comenta Helena.

"Não consigo curtir essa liberdade se estou toda hora preocupada com dinheiro", continua a personagem interpretada por Regiane Alves.

"Nada que é fácil vale a pena. Te conquistar, por exemplo, foi bem difícil. E eu faria tudo de novo", falará Helena em um tom carinhoso. Após o diálogo, a autora da novela define o que acontecerá: "Helena e Clara dão um beijo carinhoso", conforme divulgado pela emissora. A cena faz parte do capítulo 135 da trama.



As informações relativas aos diálogos entre as personagens foi publicada pelo UOL.

