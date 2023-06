Silvio Santos aparece sem dentadura e viraliza nas redes sociais

Com 92 anos de idade, Silvio Santos surge sem dentadura pela primeira vez

Um vídeo de Silvio Santos viralizou nas redes sociais no último final de semana. Na gravação - que foi feita no início de 2023, mas divulgada somente agora - o apresentador e dono do SBT aparece sem dentadura.

Durante o vídeo, o empresário fala sobre sua mais recente biografia “Silvio Santos vem aí: A biografia-reportagem do ‘patrão’”, escrita por Tiago Ramos e Mattos, e compartilha suas impressões sobre a publicação que o homenageia: “É um bom livro para quem é fã do Silvio Santos, para quem quer saber da vida do Silvio Santos”.

Nas redes sociais, a imagem do empresário sem a prótese bucal pegou os internautas de surpresa e viralizou. “Moral da história: sorria enquanto tem dente!”, escreveu um seguidor. “E fala muito bem sem ela hein”, detalhou outro.

SILVIO SANTOS

Vídeo de Silvio Santos indicando livro de uma biografia sua chama atenção por o apresentador estar sem os dentes.#ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/QIJJQCXmZy June 9, 2023

Com 92 anos de idade, atualmente Silvio Santos está afastado da apresentação dos seus programas na emissora que construiu. O comando do "Programa Silvio Santos" está com Patrícia Abravanel, uma de suas filhas.



