Marcelo Sangalo curte show da mãe no meio do público

Marcelo curtiu o show de Ivete Sangalo em evento que ocorreu no Tivoli Ecoresort, na cidade de Mata de São João, no litoral norte baiano

Apesar de estar sempre presente nos shows da mãe - normalmente visto em cima do palco, integrando a percussão da banda - Marcelo Sangalo se divertiu e mostrou muito carisma no meio do público durante show da cantora Ivete Sangalo em Praia do Forte, na noite de sábado, 10.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o primogênito da baiana se divertindo no evento que ocorreu no Tivoli Ecoresort, na cidade de Mata de São João, no litoral norte baiano, onde a família Sangalo tem uma casa.

"Gente como a gente", escreveu o autor do vídeo, ao gravar Marcelinho que também curtia a apresentação de Ivete.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O show da cantora Ivete Sangalo no Tivoli Ecoresort Praia do Forte foi em celebração ao Dia dos Namorados. A artista fez uma apresentação exclusiva, com um repertório repleto de sucessos.

Sobre o assunto Ivete Sangalo brinca sobre possível show da Beyoncé em Salvador

Ivete Sangalo promete celular novo a folião que teve o aparelho furtado: "Deixa levar"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui