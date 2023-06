Globo corta beijo protagonizado entre casal lésbico em Vai na Fé

A Globo cortou pela terceira vez um beijo protagonizado por um casal homoafetivo na novela Vai na Fé. A cena do beijo aconteceria entre Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman). A decisão da emissora gerou críticas nas redes sociais.

O capítulo em que a cena deveria ir ao ar foi o desta quarta-feira, 31, em um momento de demonstração de afeto entre o casal. Segundo a UOL, no roteiro original, escrito por Rosane Svartman, Lumiar (Carolina Dieckmann) flagraria um selinho entre as personagens.

Por meio das redes sociais, vários internautas criticaram a medida

"Em pleno 2023, Globo censura beijo de Clara e Helena em 'Vai na Fé'", comentou um usuário.

"O apoio que a Helena dá pra Clara é simplesmente de outro mundo. Que coisa mais fofa! Uma pena essa censura porca que a Globo tá fazendo. O que tem de errado no amor entre duas mulheres?", criticou outra internauta.

A postura da Globo em 'Vai na Fé'

A novela "Vai na Fé" é uma aposta da Globo para alcançar o público evangélico, uma das religiões que mais se expandem no Brasil. Ainda de acordo com as informações do portal especializado em novelas do UOL, Notícias da TV, a equipe de produção da trama fez uma pesquisa interna e viu bons índices de aceitação entre o público-alvo.

Para eles, nesse momento seria "inadequado" uma cena com beijo lésbico, pois poderia ser mal vista pelo público e atrair rejeição para o casal.

Em outro capítulo, Ana e Clara já haviam dado um selinho, mas para afastar homens que estavam assediando as duas.



